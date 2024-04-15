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دراما المتحدة

السفارة الإيطالية في طهران تعلن إغلاق مكتبها القنصلي حتى إشعار آخر

كتب:

محمد عزالدين
09:05 م | الإثنين 15 أبريل 2024
إيران

إيران

أعلنت السفارة الإيطالية في طهران إغلاق مكتبها القنصلي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين