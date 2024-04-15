السفارة الإيطالية في طهران تعلن إغلاق مكتبها القنصلي حتى إشعار آخر كتب: محمد عزالدين 09:05 م | الإثنين 15 أبريل 2024 إيران أعلنت السفارة الإيطالية في طهران إغلاق مكتبها القنصلي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران «الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران البيت الأبيض: إيران لم تخبرنا بموعد أو حجم الهجوم على إسرائيل «إيران وإسرائيل».. العالم لا يتحمل صراعا جديدا «واشنطن بوست»: حلفاء إسرائيل يؤكدون ضرورة عدم المبالغة في الرد على إيران إيران بقلم محمد عزالدين