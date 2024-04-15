«الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل بشكل قوي في مواجهة إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لم تتلقَ إخطارا مسبقا بالهجوم الإيراني على إسرائيل وتقديراتنا كانت بناء على معلومات.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أنتوني بلينكن أجرى اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية المنطقة والعالم سعيا لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط.