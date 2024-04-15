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دراما المتحدة

بريطانيا تعلن تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
09:05 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الخطوط الجوية البريطانية

الخطوط الجوية البريطانية

أعلنت بريطانيا تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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