بريطانيا تعلن تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل كتب: محمد عزالدين 09:05 م | الإثنين 15 أبريل 2024 الخطوط الجوية البريطانية أعلنت بريطانيا تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران البيت الأبيض: إيران لم تخبرنا بموعد أو حجم الهجوم على إسرائيل «واشنطن بوست»: حلفاء إسرائيل يؤكدون ضرورة عدم المبالغة في الرد على إيران «نيويورك تايمز»: إسرائيل تنظر للرد على إيران دبلوماسيا أو تنفيذ ضربة عسكرية نجيب ميقاتي: لسنا من دعاة الحرب.. ولا يمكن السكوت على اعتداءات إسرائيل خبير علاقات دولية: خسائر فادحة للاقتصاد العالمي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل إسرائيل بريطانيا بقلم محمد عزالدين