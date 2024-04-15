نقابة المهندسين بمطروح تناقش لائحة مزاولة المهنة الجديدة

أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، اليوم، عن تنظيم مجلس النقابة لأولى جلسات مناقشة لائحة مزاولة المهنة الجديدة، بحضور الأعضاء والقيادات، بمقر النقابة الفرعية بمدينة مرسى مطروح.

مقترح لائحة مزاولة المهنة

ووجه المهندس خالد عبد الله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، الشكر لجميع الحضور، كما تقدم بالشكر للمهندس خلف صادق، داعيًا الحضور للمشاركة الفاعلة في تلك المناقشات وقراءة مقترح لائحة مزاولة المهنة وإبداء الرأي فيه، بهدف الوصول إلى توصيات تعود بالنفع على جموع المهندسين.

مناقشة لائحة مزاولة المهنة للمهندسين لإقرارها

وقال نقيب المهندسين بمطروح، إنه جرى إعلان لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين، عن عقد عدد من اللقاءات لعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين، ومن المزمع إدراج لائحة ممارسة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية القادمة لنقابة المهندسين لإقرارها.