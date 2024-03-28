يتساءل جموع المهندسين في مختلف محافظات الجمهورية عن موعد صرف معاشات نقابة المهندسين بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير في الأول من مارس 2024 وشمل الموافقة على عدد من القرارات أبرزها زيادة معاشات نقابة المهندسين 250 جنيها.

موعد صرف معاش نقابة المهندسين

وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين لـ«الوطن» إن موعد صرف معاش نقابة المهندسين بالزيادة الجديدة في شهر مايو 2024 وليس في شهر مارس الجاري كما يعتقد البعض، موضحا أن هناك التباسا حدث لدى بعض المهندسين بعد الإعلان الزيادة الجديدة في المعاشات المقرر صرفها مايو المقبل، ليصبح المعاش 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيها بزيادة قيمتها 250 جنيها، وسوف يتم صرف الزيادة بداية من شهر مايو، كما أن معاش شهر مارس سوف يتم صرفه خلال الأيام المقبلة لكن دون زيادة.

زيادة معاش نقابة المهندسين

وأكد النبراوي أن موعد صرف معاش نقابة المهندسين لشهر مارس سوف يكون خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن دون زيادة، وسوف تصرف الزيادة الجديدة في مايو 2024، موضحا أن الزيادة الجديدة جاءت ضمن حزمة قرارات للجمعية العمومية التي عقدت في الأول من مارس بعد الانتهاء من مارثون انتخابات التجديد النصفي، إذ وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 و2022، إلى جانب الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024، كما كشفت الجمعية العمومية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بنحو مليار و13 مليون جنيه.