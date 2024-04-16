«القاهرة الإخبارية»: وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت 500 شخصية وكيان على صلة بإيران

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وتتسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأضافت، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم استخدام العقوبات، كما أنه يجري العمل مع الحلفاء على مواصلة عرقلة نشاط إيران المزعزع للاستقرار.

وتابعت، أن الوزارة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بممارسات إيران ووكلائها منذ 2021.