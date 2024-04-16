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دراما المتحدة

إيران: سنرد على أي هجوم إسرائيلي «في غضون ثوان»

كتب:

محمد عزالدين
07:51 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
إطلاق صواريخ

إطلاق صواريخ

أكدت إيران أنّها سترد على أي هجوم إسرائيلي «في غضون ثوان»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

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بقلم محمد عزالدين