إيران: سنرد على أي هجوم إسرائيلي «في غضون ثوان» كتب: محمد عزالدين 07:51 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024 إطلاق صواريخ أكدت إيران أنّها سترد على أي هجوم إسرائيلي «في غضون ثوان»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام أمريكي: إسرائيل قد ترد بشكل محدود على إيران بنهاية الأسبوع الجاري البنتاجون: إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية و150 مسيرة إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين بمجلس الحرب: ضغط أمني لتنفيذ رد عسكري على إيران هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران «الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران البيت الأبيض: إيران لم تخبرنا بموعد أو حجم الهجوم على إسرائيل إيران إسرائيل بقلم محمد عزالدين