للمتقاعدين في 2024.. هل يُصرف الرصيد النقدي للإجازات بالزيادة الجديدة؟

ذكرت مصادر حكومية أنَّ موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين سيحالون إلى سن التقاعد والمعاش في 2024، سيحصلون على جميع مستحقاتهم المالية عقب خروجهم من الخدمة مباشرة، ومن بينها الرصيد النقدي مقابل الإجازات السنوية «الاعتيادية» التي لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم في الوظيفة، بالزيادات الجديدة التي أقرّتها الدولة بداية من مرتبات شهر مارس 2024، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 71 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية.

تحويل رصيد الإجازات الاعتيادية إلى أموال

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ الرصيد النقدي مقابل الإجازات، يعتبر مكافأة من الحكومة للموظف المتفاني الذي فضل العمل على الراحة، فقرر المُشرع أن يضيف مادة في القانون بتحويل أيام الإجازات السنوية «الإجازات الاعتيادية» المستحقة، ولم يحصل عليها الموظف إلى «فلوس» بحسب الأجر الأساسي له من آخر مرتب حصل عليه قبل بلوغ سن المعاش، ولذلك فإن المحالين على المعاش بعد شهر مارس 2024، سوف يستفيدون من الزيادات الجديدة التي أقرّتها الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، والتي انعكست تلقائيا على زيادة المرتبات، كل حسب درجته الوظيفية.

صرف الرصيد النقدي للإجازات بدون دعاوى قضائية

أشارت المصادر إلى أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، ألزمت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، بصرف الرصيد النقدي مقابل الاجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الوحدة، بحد أقصى 789 يومًا قبل بلوغه سن المعاش، بدون رفع دعوى قضائية كما كان يحدث في قانون 47 أجور الملغي.

ومنح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بالقانون، العديد من الامتيازات المهمة، من بينها صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات بدون اللجوء للقضاء برفع دعوى قضائية بموجبها يصدر حكما تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه وصرف المستحقات المالية بناء عليهن ولا يستطيع الموظف أن يصرف هذه المستحقات بدون حكم قضائي.

ونستعرض الضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية، لصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات في النقاط التالية:

1- ورد في المادة 71 من القانون استحقاق العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعينين، على جميع الدرجات الوظيفية والمالية على حصولهم على تعويص مادي برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات السنوية عند إحالتهم للمعاش.

2- لكل يوم إجازة لم يحصل عليه العامل مقابل أجر يوم، وفقًا للأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف، وقت خروجه للمعاش.

3- الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية.

4- للموظف عند انتهاء خدمته مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية وذلك لمن كان يعمل قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.

5- خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يومًا إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.

6- منح قانون الخدمة المدنية، أحقية الموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات السنوية، بشكل مباشر من السلطة المختصة، وعدم اللجوء للقضاء.

7 - تنحصر هذه الشروط في العاملين بالجهاز الإداري والخاضعين لقانون 81 لسنة 2016 فقط دون غيرهم.