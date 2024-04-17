«فريدة» تطلب الخلع بعد شهرين زواج.. ما السر؟

أيام قليلة قضتها الفتاة العشرينية «فريدة. ن» داخل عش الزوجية، التي قررت أن تخرج منه وهي منتصرةً لكرامتها، بعد زيجة مدبرة جعلتها تنظر للحياة من زاوية مختلفة، ونضجت عن قبل مرورها بتلك التجربة، التي وصفتها بالمريرة، خلال حديثها مع «الوطن»، ورغم قصر المدة إلا أنها لجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع بسبب طبع زوجها الذي وصفته بالمتهور، فما القصة التي جعلتها تطلب الطلاق بعد مرور شهرين من الزواج، وما علاقة مواقع التواصل الاجتماعي؟

حكاية خداع الزوج

انتهت من دراستها الجامعية، وكعادة أي فتاة من عائلتها عرض عليها والدها الزواج من ابن صديقه وشريكه، الذي بدأ في العمل معهم بعد أن أنهى دراسته، سعدت كثيرًا لأنها كانت تعلم أنه لا سبيل لزواجها إلا بتلك الطريقة التقليدية، ووافقت على التعرف عليه.

وقالت خلال حديثها: «في البداية كان شاب متدين وبيشتغل بجهد ومتفتح للحياة ووافق على إني أشتغل بعد الجواز علشان أهلى معارضين للفكرة»، وبعد الزواج مباشرةً يمكن أن نقول بساعات قليلة، تأكدت فريدة أنه يمتلك طباعا صعب التأقلم معها، ومع مرور الأيام وصلت الحياة بينهما لطريق مسدود.

بعد أسبوع من إتمام الزيجة انقلبت الحياة بينهما رأسًا على عقب، وعلمت أنه كان يخدعها بطباعه التي أظهرها لها وقت الخطبة، وأن معاملته المهذبة واحترامه للنساء، وتشجيعها على البحث عن عمل، واندماجه معها في حياتها، كان مجرد طعم لإتمام الزواج ليس أكثر، وشرحت الزوجة ما حدث معها بعد الزواج، قائلة: «بعد الجواز بقي واحد تاني وبدأ أسلوبه يتغير معايا، ويتحجج بأنه مضغوط في الشغل، وبدأ يمنعني عن الخروج حتى مع أهلي، ويرافقني في كل مكان».

وعندما علم أنها بدأت تشتكي لعائلتها من تصرفاته معها، بدأ يمنعها من التواصل والخروج معهم، وفي البداية اقتصرت العلاقة بينهما على أنهم يأتوا هم لزيارتها بشرط أنه يكون متواجدا بحجة أنهم يزيدون من حدة الخلافات والمشاجرات بينهما، ولكن بعد 40 يوما منع ذلك عنها.

دعوى خلع بعد شهرين

وعندما رفضت وتمردت على تصرفاته، أغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبدأ يأخذ منها هاتفها طوال اليوم حتى لا تتواصل مع أهلها وتقوم بشكواه، فقررت ترك المنزل دون رأيه، لكنه ذهب لوالدها وطلب منه أن تعود معه ورفضت؛ ليهددها بتركها معلقة، فلجأت فريدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 40123 أحوال شخصية.