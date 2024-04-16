دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»

دعاء ليلة الزفاف من الأدعية التي يرغب الكثيرون في الاستعانة بها في بداية رحلة جديدة تتحمل في طياتها الفرح والتوتر والأمل والقلق، في لحظة يبدأ فيها الزوجان رحلة جديدة معًا، ولذلك يتوجه الأشخاص المقبلون عليها بقلوبهم وأفكارهم نحو الله، يطلبون منه التوفيق والبركة، ويدعون لأن تكون هذه الليلة بداية لعمر زوّجي مليء بالخير والسعادة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات والأدعية الخاصة بيوم الزفاف، وخاصة دعاء ليلة الزواج.

دعاء ليلة الزواج

وبخصوص دعاء ليلة الزواج، أوصت دار الإفتاء المصرية بضرورة الدعاء ليلة الزفاف، إذ يُستحب للزوج أن يقول لزوجته عند الدخول إلى بيت الزوجية: «اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، مستشهدا بما جاء عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».

دعاء ليلة الزواج مفاتيح الجنان

وحول الحديث عن دعاء ليلة الزواج مفاتيح الجنان، أوضحت «الإفتاء» أن الدعاء بالبركة في الزواج ليس حكرًا على الزوج فقط، بل المرأة أيضًا ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا، مستشهدة بقول الإمام النووي في «الأذكار»: «يُستحبُّ أن يُسَمِّيَ اللَّهَ تعالى، ويأخذَ بناصيتهَا أولَ ما يَلقاها، ويقول: بارَك اللَّهُ لكلِّ واحدٍ منَّا في صاحبه».

دعاء ليلة الزفاف

واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة الزفاف، استشهدت «الإفتاء» بما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً.. فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَاخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَة».

كيفية صلاة ركعتين ليلة الزفاف

وحول الحديث عن كيفية صلاة ركعتين ليلة الزفاف، أشارت دار الإفتاء بما جاء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ».

أدعية ليلة الزفاف.. دعوات مستجابة

وبخصوص الحديث عن دعاء ليلة الدخلة، فهناك العديد من الأدعية التي تعبر عن التمنيات والأماني الصادقة للزوجين في بداية حياتهم الزوجية، ونستعرض بعض الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:

- اللهم بارك لنا في ليلتنا واجعلها لنا عيداً وسعادة وبركة.

- اللهم اجعلها لنا بداية لطريق الخير والسعادة والسرور.

- اللهم اجمع بيننا بمحبتك ورضاك واجعلنا من عبادك الصالحين.

- اللهم اجعلها لنا نوراً وفرحاً ورزقاً وسعادة دائمة.

- اللهم اكتب لنا من الصلاح والتوفيق ما يجعل حياتنا سعيدة ومباركة.

- اللهم اجعل هذه الليلة بداية لعمر زوجين مسلمين مبارك وسعيد.

- اللهم ارزقنا السكينة والطمأنينة في حياتنا معًا.

- اللهم اجعل الود والمحبة والرحمة بيننا خالصة لوجهك الكريم.

- اللهم اجعل هذه الليلة لنا بداية لحياة جديدة مليئة بالخير والبركة.

آيات تُبطل السحر بين العروسين

وحول الحديث عن آيات قرآنية تبطل السحر والمس بين الزوجين في ليلة الزفاف، فهناك بعض الآيات القرآنية التي يُمكن استخدامها لطلب الحفاظ على الزواج والحماية من السحر والجن والعين، والتي ذُكرت في القرآن الكريم ومنها:

«اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ۖ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» [البقرة: 255].

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [الفلق: 1-5].

آيات تُبطل التفرقة بين الزوجين

واستكمالا للحديث عن الآيات التي تُبطل التفرقة بين الزوجين، فيجوز ترديد:

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» [الناس: 1-6].

«وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» [البقرة: 102].