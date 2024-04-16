«الرعاية الصحية»: هناك مكتسبات للتأمين الصحي الشامل على المواطن

شارك الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية؛ استجابة لطلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوًا بالمجلس، بهدف استيضاح السياسة المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

واستعرض المدير التنفيذي للهيئة ما تم تحقيقه بالمرحلة الأولى منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في 2019 وحتى الآن، لافتًا إلى مكتسبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على المواطن ومقدمي الخدمة الصحية وكذلك على النظام الصحي والمؤسسات الصحية، فيما تم استعراض استعدادات هيئة الرعاية الصحية للمرحلة الثانية.

زيارة ميدانية لمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الشامل

وجرى دعوة أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لزيارة ميدانية لمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الشامل، لمتابعة تنفيذ كافة توصيات اللجنة التي من شأنها تطوير خدمات المنظومة وتلبية احتياجات المواطنين

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بالتوسع في محافظات التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية لتشمل دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا.