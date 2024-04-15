مدبولي يُوجّه بالإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا أنّ مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، إضافة إلى 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.

وتطرق وزير الصحة خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنّ محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات، وهي «دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا»، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

وتناول وزير الصحة موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشرح الوزير على نحو تفصيلي خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين بالمحافظة، وعدد الأسرّة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.

ولفت إلى أنّ تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقاً للمعايير المعتمدة.

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.