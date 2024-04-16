«نتنياهو» يلوح بالرد على إيران: الحرب مستمرة في غزة

في الوقت الذي كشفت تقارير أمريكية توقعات رد إسرائيل على هجوم إيران، خرج بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول إن دولة الاحتلال مصممة عن الدفاع عن نفسها في كل الساحات، وذلك خلال لقائه مع جنود جيش الاحتلال المعينين لمهام قتالية في لواء جولاني ولواء جفعاتي بقطاع غزة، بحسب ما جاء في «سكاي نيوز».

نص ما قاله «نتنياهو»

وتضمنت تصريحات «نتنياهو» تأكيده للجنود على مواصلة القتال في غزة، إذ القضاء على الفصائل الفلسطينية، بجانب إصراره على المضي قدمًا في توجيه ضربة عسكرية لإيران، رافضا الدعوات الدولية بممارسة ضبط النفس.

وقال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، مضيفا: «نتنياهو يتحرك لخدمة مصالحه السياسية الخاصة، ويعمل على إطالة أمد الحرب على أمل الاحتفاظ بمنصبه»، محذرا من أن بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، وإيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يريدان إشعال النار في الشرق الأوسط بأكمله، بحسب ما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».

رفض «نتنياهو» تلقي اتصالات من زعماء غربيين

وبحسب ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، يرفض نتنياهو تلقي مكالمات من زعماء غربيين، لتجنب الضغط عليه للتراجع عن الرد على الهجوم الإيراني، مؤكدة أن منذ صباح الاثنين، طلب العديد من زعماء العالم تنسيق محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن مكتبه رفض ذلك.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، تفاصيل ما قاله يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال حديثه مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، والذي تضمن أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على هجوم إيران، فيما تعهد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، بالرد على هجوم إيران، وذلك في كلمة أمام جنوده في قاعدة أصيبت خلال الهجوم.