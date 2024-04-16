الرئيس الروسي ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في الشرق الأوسط والهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيسان الروسي والإيراني أكدا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف للتوصل لتسوية دبلوماسية، كما اتفقا على أن سبب الأحداث في المنطقة عدم التوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع الكرملين: «الرئيس الإيراني أكد لبوتين أن رد بلاده كان محدودا وأن طهران لا تريد تصعيد الوضع».