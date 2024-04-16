رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس الروسي ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

كتب:

يارا أشرف
03:14 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الكرملين

الكرملين

أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في الشرق الأوسط والهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيسان الروسي والإيراني أكدا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتهيئة الظروف للتوصل لتسوية دبلوماسية، كما اتفقا على أن سبب الأحداث في المنطقة عدم التوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع الكرملين: «الرئيس الإيراني أكد لبوتين أن رد بلاده كان محدودا وأن طهران لا تريد تصعيد الوضع».

اقرأ المزيد:

الكرملين: نشعر بقلق بالغ بشأن الضربات الإيرانية على إسرائيل

الكرملين: قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية استفزاز عواقبه سلبية

الكرملين: لا نقبل فرض شروط علينا للبدء في مفاوضات بشأن أوكرانيا

الكرملين: موقف ماكرون الأكثر تطرفا بين القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا
بقلم يارا أشرف