الكرملين: لا نقبل فرض شروط علينا للبدء في مفاوضات بشأن أوكرانيا كتب: شريف سليمان 01:16 م | الجمعة 29 مارس 2024 الكرملين أكد الكرملين، أن روسيا لا تقبل فرض شروط للبدء في مفاوضات بشأن أوكرانيا، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الكرملين» يعلن حالة التأهب بعد هجوم مسيرات أوكرانية على مقاطعات روسية «الكرملين»: بوتين لم يهدد باستخدام الأسلحة النووية بعد فوز بوتين بالانتخابات الرئاسة الروسية.. معلومات عن «قصر الكرملين» الكرملين: بوتين أُبلغ على الفور بحادث إطلاق النار في موسكو الكرملين: بوتين يتابع حادث إطلاق النار في موسكو الكرملين: بوتين يتصل بمسؤولي الصحة والأمن لمتابعة مستجدات هجوم موسكو «الكرملين»: نتواصل في سرية مع واشنطن بشأن تبادل السجناء الكرملين أوكرانيا روسيا القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان