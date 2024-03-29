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دراما المتحدة

الكرملين: لا نقبل فرض شروط علينا للبدء في مفاوضات بشأن أوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
01:16 م | الجمعة 29 مارس 2024
الكرملين

الكرملين

أكد الكرملين، أن روسيا لا تقبل فرض شروط للبدء في مفاوضات بشأن أوكرانيا، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم شريف سليمان