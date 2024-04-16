مميزات الموبايل الأحدث من سامسونج 2024.. مدعم بالذكاء الاصطناعي

تحرص شركة سامسونج على تلبية احتياجات وتوقعات عملائها على مستوى العالم، من خلال إصدار أجهزة حديثة من وقت لآخر، تتضمن مميزات كثيرة وإمكانيات عالية، التي كان أحدثها هاتف سامسونج جلاكسي إس 24 الترا، والذي يعد الموبايل الأحدث من سامسونج 2024 لذا نستعرض في السطور التالية أهم مميزات هذا الهاتف.

الموبايل الأحدث من سامسونج 2024

هاتف جلاكسي إس 24 الترا الموبايل الأحدث من سامسونج 2024، يأتي مدعمًا بخاصية الذكاء الاصطناعي «AI»، كما أنه يتضمن عديد من المميزات التي تزيد من قدرته على المنافسة في عالم الهواتف الذكية.

مميزات هاتف جلاكسي إس 24 الترا

أهم مميزات هاتف جلاكسي إس 24 الترا الموبايل الأحدث من سامسونج 2024 حسب الموقع الرسمي لشركة سامسونج كالتالي:

يدعم هاتف جلاكسي إس 24 الترا حتى شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

يدعم تركيب شريحتين اتصال Nano-SIM، أو شريحة Nano-SIM وشريحة eSIM.

أبعاد الهاتف تتمثل في ارتفاع يبلغ 162.3 ملم، وعرض يبلغ 79 ملم، وسمك 8.6 ملم، وبوزن 232 جرام.

تم تصميم موبايل سامسونج الرائد حول شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، وبدقة 3120 × 1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية Corning Gorilla Armor.

يدعم سطوع يبلغ 2600 شمعة في البوصة، ويدعم HDR10+، مع دعم Always-on display.

معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3، وبمعالج رسوميات من فئة Adreno 750 بتردد 1 جيجاهرتز.

بطارية ليثيوم أيون بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات، وتتم عملية الشحن من خلال منفذ USB Type-C 3.2.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وبمستشعر حجمه 26 ملم، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطار في الثانية، مع دعم Dual video call، وAuto-HDR، وHDR10+.

4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 وبمستشعر حجمه 24 ملم.

سعر موبايل Samsung S24 Ultra

وبحسب متجر إلكتروني فإن سعر هاتف Samsung S24 Ultra يبلغ حوالي 78 ألف جنيه مصري، لأقل إصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.