طبيب في إصبعك.. ماذا يخبرك خاتم سامسونج الذكي عن صحتك؟

تتنافس كبرى شركات التكنولوجيا في العالم على تقديم ابتكارات وتقنيات حديثة تنال ثقة مزيد من عملائها المحتملين، ومؤخرا أعلنت شركة «Samsung» الكورية الجنوبية، عبر موقعها الرسمي عن أحدث أجهزتها المحمولة صغيرة الحجم المقرر طرحها هذا العام، وهو خاتم سامسونج الذكي «Galaxy Ring».

مميزات خاتم سامسونج الذكي

الخاتم مزود بمستشعرات حساسة تمكن مستخدمه من الحصول على قراءات دقيقة لمعدلات نبض القلب والتنفس، بحسب هونج باك نائب رئيس شركة سامسونج ورئيس قسم المنتجات الطبية، إذ أكد أن هذا الجهاز سيمنح المستخدمين معلومات مهمة عن حالاتهم الجسدية والعقلية، ما يسمح لهم بتقييم مدى إنتاجيتهم، عن طريق رصد معدلات نوم المستخدم ومعدلات الحركة أثناء النوم، من خلال تطبيق «Samsung health»، إضافة إلى إمكانية التحكم عن بعد في بعض الأجهزة الأخرى.

أجهزة ذكية تقدم خدمات صحية

لن تقتصر الأجهزة الذكية على الترفيه عن المستخدمين، إنما ستقدم معلومات طبية عن أجسادهم، وهو ما أشار إليه هونج باك، حسب موقع «3d news»، إذ تسعى شركة سامسونج إلى تطوير ابتكاراتها في مجال الأجهزة الذكية، والعمل على إضافة ميزة تعمل على مراقبة السكر بشكل غير جراحي، بالإضافة إلى استشعار ضغط الدم من خلال أجهزتها القابلة للارتداء، ما يعتبر ثورة تقنية في مجال الرعاية الصحية والفحص الذاتي من خلال أجهزة ذكية مفيدة وسهلة الاستخدام.

مواصفات خاتم سامسونج «Galaxy Ring»

- يتوفر خاتم سامسونج الذكي بثلاثة ألوان، هي الأسود والفضي والذهبي.

- يتميز الخاتم بتصميم جذاب يجعله مشابهاً لخواتم الزواج.

- الخاتم خفيف للغاية وسهل الارتداء على مدار اليوم.

- يعمل عن طريق شحن البطارية التي تدوم من 8 إلى 12 ساعة حسب الاستخدام.

- لا يحتوي الخاتم على أي شاشات أو أزرار، ويمكن تتبع كل بياناته عبر تطبيق «Samsung health» على الهاتف الذكي.

سعر خاتم سامسونج الذكي

لم يتم الإعلان عن سعره خاتم سامسونج رسميا، لكن من المتوقع طرحه في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 260 إلى 450 دولار، حسب موقع «zd net».