أستاذ علوم سياسية: نتنياهو ليس لديه قدرة على فتح جبهة حرب جديدة مع إيران

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أنّه ليس لديه قدرة الآن على فتح جبهة جديدة مع إيران، في الوقت الذي يفتح فيه جبهة حقيقية في غزة، وأخرى مع حزب الله في لبنان.

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن نتنياهو يريد أن يعيش الإسرائيليون في خوف وحذر كي لا يفكروا حاليًا إلا في هذه الأزمات.

وتابع: «الإسرائيليون يسألون الآن هل تضرب إيران أم لا؟ ونسوا موضوع من بدأ بالتحرش بإيران واستفزازها، ولماذا هذا الاغتيال في قنصلية بدولة أخرى مجاورة، هذه اللعبة التي يتقنها نتنياهو إذ يقودنا إلى رد الفعل دون الحديث عن جذر المشكلة».