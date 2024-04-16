باحث سياسي: زيارة المستشار الألماني للصين بحثا عن منافسة عالمية عادلة

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، إن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للصين تعد الثانية منذ مجيئه للسلطة في ألمانيا في 2021، حيث كانت زيارته الأولى في 2022، لكنها كانت مقتضبة بسبب كورونا وتداعياتها، والآن هذه الزيارة هي الأطول له في الخارج.

الصين ثاني اقتصاد في العالم

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الهدف من زيارة «شولتس» للصين هي تفعيل الاستراتيجية الألمانية في العلاقة مع الصين الرامية إلى التنويع وتقليل المخاطر والبحث عن منافسة عادلة وتنسيق التعاون بين ثاني اقتصاد في العالم وهو الصين، وثالث اقتصاد في العالم وهو ألمانيا، بجانب إعادة التوازن في العلاقات ما بين الصين والدول الغربية.

أهداف فرعية لزيارة المستشار الألماني

ولفت إلى أنه في ثنايا هذه الأهداف هناك أهداف فرعية، حيث لجأ حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في ألمانيا إلى مطالبة «شولتس» بفتح ملفات حساسة مع الصين مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والتحول الطاقوي والتغير المناخي، علاوة على لعب دور صيني في إنهاء النزاع الروسي الأوكراني من خلال الوساطة الصينية، خاصة أنها لم تعلن إدانتها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.