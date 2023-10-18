رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس

كتب:

كريم روماني
02:05 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بخصوص تصاعد الأحداث في غزة، والتي أكّد خلالها أنَّ الوضع الراهن ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وشعوب المنطقة، والوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

وأكّد أنَّ استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة سيكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة، مطالبًا المجتمع الدولي المدني بالتدخل الفوري لإعادة مسار التهدئة ووقف التصعيد.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس اتحاد العمال: ندعم موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أستاذ علوم سياسية يؤيد موقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

عاجل.. «المتحدة» تؤيد بكامل الفخر موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

مظاهرة للطلاب في جامعة الفيوم لدعم القضية الفلسطينية (صور)

باحث سياسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار «غير مقبول»

أستاذ علوم سياسية: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية لاعتبارات أمنية وتاريخية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.