رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بخصوص تصاعد الأحداث في غزة، والتي أكّد خلالها أنَّ الوضع الراهن ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وشعوب المنطقة، والوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

وأكّد أنَّ استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة سيكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة، مطالبًا المجتمع الدولي المدني بالتدخل الفوري لإعادة مسار التهدئة ووقف التصعيد.