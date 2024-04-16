«الرقائق الإلكترونية» مستقبل الاستثمار في مصر (ملف خاص)

يعانى العالم حالياً من أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، التى مرت بسلسلة من الاضطرابات فى عام 2018 نتيجة صراع أمريكا والصين، لتتفاقم الأزمة بعد ذلك فى أوائل عام 2020 جراء تفشى جائحة كورونا بسبب الإغلاق الذى أدى إلى ركود اقتصادى عالمى وإغلاق الكثير من المصانع ما تسبب فى نقص إنتاج الرقائق.

الرقائق الإلكترونية، مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة صغيرة مسطحة من السيليكون ويمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أى تقنية فيها، ومن المتوقع أن تصل سوق الشرائح الإلكترونية إلى تريليون و380 مليار دولار فى 2029، ما يعنى أنها سوق واعدة يمكن لمصر الدخول فيها بقوة.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف، كيف يمكن أن تستفيد مصر من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية فى ظل امتلاكها مقومات هذه الصناعة الواعدة، من حيث وفرة فى الرمال البيضاء المصدر الرئيسى لمادة السيليكون ومنظومة سلاسل التوريد العالمية بسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجى، ووفرة الموارد البشرية المصرية القادرة على قيادة هذه الصناعة.

وتبذل مصر جهوداً كبيرة للدخول فى هذه الصناعة، ويتم حالياً تشكيل المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، والعمل على تحفيز الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظراً لكونه مجالاً مهماً تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال.