سامح شكري لـ«CNN»: التهجير الجماعي للفلسطينيين في رفح سيكون «جريمة حرب»

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، حوارا مع شبكة «CNN»، تحدث فيه عن الجهود المصرية لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الإيراني، ووقف إطلاق النار في غزة، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي عملية برية في رفح الفلسطينية.

وقال شكري، إنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والإيراني من أجل نقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي والإيراني «لا يفضي إلى التعامل مع القضايا والصراعات الطويلة الأمد في المنطقة».

شكري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل يدخل المنطقة في دوامة انتقامية

وتابع لمراسلة «CNN» بيكي أندرسون، بأن هذا الاستهداف المتبادل من شأنه إدخال المنطقة في دوامة انتقامية لن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، ما يسفر عنها عواقب وخيمة على البلدين.

وأكد أن المحادثات المتعلقة بغزة بشأن التوصل إلى هدنة لا تزال مستمرة، ولم تُقطع أبدًا مؤكدا سنستمر في ذلك حتى تحقيق الهدف، موضحا أن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية حل الدولتين قائلا: «ليس هناك بديل»، متابعا بأن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب.

الخارجية تعلن عن حوار شكري مع «CNN»

وزير الخارجية يستعرض فى حوار مع @Becky«CNN» @«CNN»Connect الجهود المصرية لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الإيراني، ولوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية. شكرى يؤكد رفض مصر القاطع لأية عملية برية في رفح الفلسطينية.



يذاع الحوار على قناة @«CNN»i الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/eppMZ1LF0T — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 16, 2024

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أعلنت إجراء «شكري» حوارا مع «CNN» اليوم، في منشور أرفقته باستعدادات الوزير للقاء.