سامح شكري: مصر تتطلع لاستضافة جولة المشاورات السياسية المقبلة مع نيوزيلندا

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزير الخارجية مع نيوزيلندا خلال العام الجاري، مؤكدا خلال استقبال نظيره النيوزيلندي ونستون بيترز، أن الجولة المقبلة تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

كان شكري استقبل بيترز، اليوم الاثنين، خلال زيارة الوزير إلى مصر في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجاري، حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر موقع فيسبوك.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الذكرى الـ50 لتأسيسها

وقال أبو زيد إن «اللقاء بين الوزيرين تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة أن العام الحالي يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، موضحا أن الوزيرين توافقا على أهمية استغلال هذه المناسبة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار أبو زيد إلى أن الوزير سامح شكري أعرب عن تطلع مصر لأن تحفز الحكومة النيوزيلندية شركات القطاع الخاص للاستثمار في مصر، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز التشريعية والتطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار.

وشدد شكري خلال اللقاء علي أهمية دعم التواصل بين دوائر الأعمال من الجانبين، بما يسهم في ترقية الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها مصر ونيوزيلندا، كما ثمن التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات في سيناء منذ نشأتها، ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.

مناقشة الوضع في قطاع غزة

وأشار أبوزيد إلى أن لقاء الوزيرين تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، موضحا أن الوزير النيوزيلندي حرص على الاستماع لتقييم شكري لمختلف جوانب الأزمة، والمساعي المصرية لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات إلى الفلسطينيين.

وحذر شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة ضمان مجلس الأمن الدولي التنفيذ الفوري للقرار رقم 2728، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق، كما جدد تأكيد رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

اتصالات مستمرة بشأن حلحلة الأزمة في السودان

خلال اللقاء، حرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع لتقييم شكري بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار، والاتصالات المصرية المكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومساعدة الشعب السوداني على التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد.

واستعرض وزير الخارجية تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا، والتعاون المصري العراقي الأردني، بالإضافة للتطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.