تحت رعاية ابدأ.. انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "EDU – Tech" بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، غدًا ويستمر لمدة يومين تحت شعار «اصنع مستقبلك»، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

ويشارك أعضاء مبادرة ابدأ بعدد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

ويتضمن المنتدى 7 جلسات نقاشية يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللسياسة العامة للدولة في هذا الملف. وذلك بمشاركة وحضور عدد من الوزرات المعنية بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.