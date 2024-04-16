انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للتعليم الفني تحت شعار «اصنع مستقبلك»

أكد الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي للتعليم الفني والتدريب المهني، أنه قريبًا سيتم انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى تحت شعار «اصنع مستقبلك»، لعرض نماذج شبابية مُشّرفة، لافتا إلى أن هناك نموذج من هؤلاء الشباب رفيع المستوى، «شاب يحب الطهي حتى أصبح طاهيا عالميا له شركته الخاصة وجاء ليعرض تجربته لباقي النماذج الأخرى».

انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للتعليم الفني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، أن «إديوتك إيجيبت» عبارة عن عدد من المؤتمرات التي نناقش فيها مع الشركاء، قضايا التعليم الفني ومحاوره والخطة الاستراتيجية الخاصة به التي تقوم بها الدولة.

المؤتمر يناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي للتعليم الفني والتدريب المهني، أهمية المؤتمر، مضيفًا أنه كان هناك مؤتمر أشار فيه الرئيس السيسي لانتقال العمالة وتأهيلها للسفر إلى الدول التي تطلب عمالة مصرية مُؤهلة، «بدل ما تتخرج في كلية ومتلاقيش شغل، لا اتقن مهنة بتحبها، وهتلاقي فرصة عمل مطلوبة في إيطاليا وألمانيا والدول العربية من خلال السفر الشرعي».

وتابع أن المؤتمر يناقش أيضا الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وطرق تمهيد أساسياته وتمهيد الشباب للعمل به في مصر والعالم بأكمله، «وده اللي بنتكلم فيه مع الخبراء والجهات المؤهلة، وواجبنا تحسين الصورة الذهنية، ونقول اللي بيحب حاجة يعملها مش لازم ياخد شهادة البكالوريوس».