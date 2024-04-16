إجراء هام من «التعليم» ضد مدرسة دولية تروج لقيم وأخلاقيات مرفوضة مجتمعيا

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فور انتهاء إجازة عيد الفطر، بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

التعليم: نرفض تدريس مواد تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة إحدى أهم أولوياتها، وتبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

شكاوى أولياء الأمور

وكان أولياء الأمور تقدموا بشكاوى لوزير التعليم بقيام مدرسة دولية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية، بالمخالفة للقيم المستقرة في المجتمع المصري المسلم، باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.