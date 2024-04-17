يعتبر برج العقرب من الأبراج المائية، ويتميز بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان والرغبة في حفظ الأسرار، سواء كانت أسراره الشخصية أو أسرار غيره.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 17-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء على الصعيد المهني

إذا وجدت نفسك تعيش حالة من النجاح المستمر والرخاء، فينصحك الخبراء بأن تكمل خططك وأفكارك المبدعة التي تساعدك في التطور المستمر، لكي تصل إلى نجاحاتك المنشودة، ولا تحاول الوقوع في فخ الاستسلام والإحباط أو الكسل.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء بأن تكون حذرا ودقيقا في اختيار شريك حياتك المستقبلي، فإذا حاول صديق مقرب لك التعبير عن مشاعره تجاهك، يجب عليك أن تكون مستيقظا وحذرا.