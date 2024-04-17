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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
برج الجدي

برج الجدي

يشتهر مواليد برج الجدي بالشخصية الجادة والملتزمة التي لا تعرف المزاح في العمل أو في الحياة الشخصية، ولا يحب خرق القوانين أو القواعد، ويهتم بمظهره الجيد واللائق ويكره الفوضى.

من مشاهير برج الجدي النجم محمود المليجي، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجدي أنه من المحتمل أن تحصل على عرض عمل في مجال مختلف تمامًا، ومن الأفضل عدم تغيير مجال عملك بالكامل عليك أن تأخذ نصيحة عائلتك أو شريكك فيما يتعلق بالوظيفة التي يجب عليك الاحتفاظ بها.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي قد تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة وبلد مختلف قد تشعر بالعاطفة والشحن العاطفي تجاهه وربما يتخذ هذا اللقاء شكلاً مختلفا.

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بقلم صفية النجار