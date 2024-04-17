قبل كامل الباشا.. نجوم فلسطينيين شاركوا في أعمال فنية مصرية

يفتح الفن المصري دائمًا أبوابه أمام النجوم من مختلف البلاد العربية، وكان للفلسطينيين نصيب وافر من التألق على شاشة السينما والدراما، فمن عبدالسلام النابلسي في العشرينات، إلى كامل الباشا اليوم، تشهد السينما المصرية مسيرة حافلة بإبداعات فلسطينية أثرت الفن المصري والعربي.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على نجوم فلسطينيين أبهروا الجمهور المصري بأدوارهم المميزة في السينما والدراما المصرية:

كامل الباشا في دواعي السفر

يشارك الفنان كامل الباشا في مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد والذي يُعرض على منصة WATCH IT قريبًا، ويعتبر هذا المسلسل من الأعمال الأصلية للمنصة ويضم مجموعة من الفنانين منهم نادين وأحمد غزي وأيمن الشيوي.

وهذا المسلسل ليس الأول الذي يشارك فيه الفنان كامل الباشا في الدراما المصرية، بل هناك العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها إلى جانب كوكبة من نجوم الفن الكبار على مدار السنوات الماضية، منها مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز وهند صبري عام 2021، مسلسل «السهام المارقة» في 2018 بطولة شريف سلامة وشيري عادل.

سيرين خاص في مسلسل مليحة

كما ظهرت الممثلة الفلسطينية سيرين خاص في مسلسل مليحة الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية لتقدم شخصية «مليحة»، وذلك في رمضان 2024، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم دياب وميرفت أمين وأمير المصري وأشرف زكي وحنان سليمان وعلي الطيب، إذ يعتبر هذا المسلسل من أول الأعمال المصرية التي تشارك فيه الممثلة سيرين خاص.

الممثل الفلسطيني غسان مطر

الفنان الراحل غسان مطر من الفنانين الفلسطينيين الذي قدموا الكثير من الأعمال في الدراما والسينما المصرية وكان أشهرها فيلم «لا تراجع ولا استسلام» الذي ظهر فيه كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، وفيلم «أمير البحار» الذي قدم من خلاله شخصية «منصور الهلباوي»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية أيضًا واستطاع أن يترك بصمته في التليفزيون المصري ليتذكره الجميع من خلال أعماله.

الممثل عبدالسلام النابلسي

الفنان عبدالسلام النابلسي من الفنانين الذين ينتمون إلى أصل فلسطيني لبناني، إذ تعود جذوره إلى مدينة نابلس الفلسطينية، وبدأت مسيرته الفنية في العشرينات من خلال التليفزيون المصري ونال شهرته في مصر، إذ شارك في العديد من الأعمال السينمائية في التليفزيون المصري أشهرها فيلم «قاضي الغرام».