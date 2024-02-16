بعد انضمامها لمسلسل «مليحة».. من هي الفلسطينية سيرين خاس؟

يواصل أبطال مسلسل «مليحة»، تصويره استعدادا للموسم الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز المعلومات عن الفلسطينية سيرين خاس

وانضمت الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، لأبطال المسلسل، الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية؛ إذ تجسد شخصية «مليحة»، وهي فتاة فلسطينية، ويتناول المسلسل قضيتها ومعاناتها.

وبعد الإعلان عن مشاركتها في المسلسل، بحث الجمهور عن أبرز المعلومات عنها، والتي يرصدها «الوطن»، في السطور التالية:

- فلسطينية، ولدت في غزة، ونشأت بين عمان والقاهرة.

- بدأت مسيرتها الفنية عام 2017؛ إذ شاركت في عدة أعمال متنوعة، كان أبرزها فيلم «علم»، الذي شاركت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، وفاز بجائزتي الهرم الذهبي والجمهور.

- شاركت في عدة أعمال درامية ناجحة، كان آخرها مسلسل «الحرم» عام 2022، إلى جانب مسلسل «بريد الياسمين» عام 2020.

- تشارك سيرين خاس لأول مرة في عمل مصري، من خلال مسلسل «مليحة»، الذي يعد فرصة كبيرة لها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتجسيد دور البطولة، وتكون محورا للأحداث.

أحداث وأبطال مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل «مليحة»، في إطار تشويقي، حول أسرة فلسطينية، غادرت إلى ليبيا، بعد غارات إسرائيلية على فلسطين، لكنهم يواجهون تحديات جديدة فيقررون العودة إلى غزة من خلال الأراضي المصرية، فتجمعهم الصدفة مع الضابط أدهم، الذي يجسد دوره الفنان دياب، وتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي.

ومسلسل مليحة من بطولة ميرفت أمين، وماجدة زكي، دياب، وحنان سليمان، وسيرين خاس، وأشرف زكي، وعلي الطيب، وأمير المصري، وآخرين، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار.