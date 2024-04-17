خبيرة اقتصادية: المرأة تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكدت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُعلّم المواطن المصري ريادة الأعمال وتشجعه على بدء مشروعه الخاص مستندًا على وجود داعم و مُسوق ومُدرب لمساعدته على الاستكمال.

معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفشل في أول سنتين

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفشل في أول سنتين لها بسبب قلة التمويل أو عدم وجود كفاءات لاستمرار هذا المشروع، بجانب عدم القدرة على التسويق والوصول إلى أسواق جديدة.

وتابعت أنّه في ظل اهتمام جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، تتوافر كل هذه الإمكانيات من خلال وجود الدعم الإلكتروني والمعنوي، كما أنَّه يستهدف العديد من مشروعات ريادة الأعمال، خاصة الحرف النادرة والصناعات اليدويةـ كما أنَّه يهتم بالمرأة بشكل كبير باعتبار أنّها تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.