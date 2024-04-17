«البحوث الاجتماعية»: الدولة سهلت تمويل المشروعات الصغيرة لمواجهة الزيادة السكانية 

كشفت الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الزيادة السكانية، موضحة أنها تتمثل في قلة فرص العمل، والبطالة، والهجرة خارج البلاد، وتدني مستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة.

مخاطر الزيادة السكانية

وأوضحت فوزي، خلال كلمتها في ندوة تحت شعار «أسرتك ثروتك» بعنوان «مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع»، بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، جهود الدولة في مواجهة هذه الآثار والتي من بينها تسهيل إجراءات البدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات، وتمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة بغرض خلق فرص عمل.

فرص التنمية المجتمعية

من جانبها، أشارت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز إلى دور المركز القومي المهم في دراسة القضايا والظواهر الاجتماعية من كافة الأبعاد والجوانب، لافتة إلى وجود تأثيرات سلبية للزيادة السكانية على فرص التنمية المجتمعية ومستقبل الأجيال القادمة.