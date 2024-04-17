الجامعات تستعد لامتحانات الترم الثاني.. وتوجيهات للالتزام بمواصفات الأسئلة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لمختلف الكليات تنطلق وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما يتماشى مع اللوائح الخاصة بالكليات.

وأضاف رؤساء الجامعات، أنّه سيتم الكشف عن جداول الامتحانات أوائل الشهر المقبل، حيث جرى التشديد على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ مجلس الجامعة وجّه الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأقسام بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفق القواعد واللوائح الخاصة بالكليات، وأن يكون الامتحان للمادة الواحدة شاملا أجزاء المنهج الدراسي وما تم دراسته خلال الترم، وألا تحتوي الامتحانات على أي أسئلة خارج نطاق المناهج الدراسية، وتوزيع الدرجات على أسئلة الامتحانات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أنّ العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشان، وهناك تشديدات للالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وإعلان جداول الامتحانات بوقت كاف قبل الامتحانات بمدة لا تقل عن 15 يومًا.