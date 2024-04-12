«النقل» تنشر صور محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو.. الافتتاح قريبا

نشرت وزارة النقل، مجموعة صور توثق أعمال الانتهاء من إنشاء محطة جامعة القاهرة، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C»، والذي يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات، حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطـات 3 منها نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، وهما محطتان علويتان متصلتان بمحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

مكونات المحطة من الداخل

أظهرت الصور التي نشرتها وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أعمال التشطيبات النهائية لجميع مناسيب المحطة، ورفع لافتات على الأرصفة تحمل اسم «جامعة القاهرة» باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن تزويد المحطة بعدد من شبابيك التذاكر، والسلالم الكهربائية والمصاعد.

جهزت الهيئة القومية للأنفاق، المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيدٍ مصرية خالصة.

تخدم المحطة مناطق عديدة خاصة قربها من جامعة القاهرة، والكثير من المناطق الحيوية مثل منطقة بولاق الدكرور وبين السريات.

الخط الثالث للمترو

تعتبر المحطة، هي آخر محطات الخط الثالث للمترو، الذي يمتد من محطة عدلي منصور إلى روض الفرج، ويتفرع ليصل إلى جامعة القاهرة، وبذلك يكون الخط الثالث للمترو حقق التكامل مع مخلف وسائل النقل، وغطى مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.