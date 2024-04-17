«الرئاسة الفلسطينية» تكشف عن الطريق الوحيد لإنهاء الحروب بالشرق الأوسط

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، الطريق الوحيد لإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن استقرار فلسطين المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، وتصريحات مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة حول حصول فلسطين على العضوية الكاملة لا ترقى للمواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين.