«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية وضرورة وقف إطلاق النار، بعنوان «مصر: وقف إطلاق النار في (غزة) أساسي لنزع فتيل التوتر».

كما أبرز البرنامج، ملفا عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بعنوان «جرائم الإبادة الجماعية تتواصل.. (الاحتلال) يكثف قصف مخيمات (غزة)»، إضافة إلى خبر بعنوان «توجيهات رئاسية للحكومة بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة»، وآخر حول تحفيز الاستثمار في مصر بعنوان «الرقائق الإلكترونية مستقبل الاستثمار في مصر».

قضية مصر الأولى مصر هي القضية الفلسطينية

وقال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية مهم للغاية، باعتبار أنّ قضية مصر الأولى مصر هي الفلسطينية، فهي لا تحيد عنها منذ 7 أكتوبر، كما تناشد بالوقف الفوري لما يحدث من عمليات إبادة جماعية وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية.

لهدف الأساسي لمصر هو الوقف الفوري للعمليات العسكرية

وأضاف «عفيفي» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الهدف الأساسي لمصر تجاه القضية هو الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أنّ دور مصر ظهر في فتح معبر رفح منذ اليوم الأول على مدار 24 ساعة في ظل الإعاقة من الجانب الإسرائيلي.