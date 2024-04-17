كاتبة صحفية: إيران أصبحت مُتمرسة في تفادي العقوبات الدولية

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، إنّ إيران أكبر دولة في العالم فُرض عليها عقوبات حتى أصبحت مُتمرسة في فكرة تفادي أثر العقوبات الدولية، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة هي التي أدت إلى توزيع قدرات إيران إلى هذا المستوى في منطقة الشرق الأوسط.

التمدد الإيراني تم تحت أعين الولايات المتحدة

وأضافت «الضاوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق، أنّ التمدد الإيراني تم تحت أعين الولايات المتحدة وكان تحت نظرية التخادم الاستراتيجي، ما أدى إلى تفجير الأوضاع الآن التي هي بسبب صدام المشروع الإيراني مع المشروع الإسرائيلي وليست بسبب أحداث غزة.

أمريكا تحاول امتصاص غضب اليمين المتطرف في إسرائيل

وتابعت: «أعتقد أنّ أمريكا مع ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، تحاول امتصاص غضب اليمين المتطرف في إسرائيل وتوجيهها إلى منطقة أخرى لإخراج غضبها بدلًا من الاشتباك المباشر مع إيران، وهذا ما ترغب به الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن يُصب هذا الغضب في سوريا ولبنان».