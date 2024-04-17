هل يرد نتنياهو على هجوم إيران؟.. «الخارجية البريطانية» تكشف مستجدات الأزمة مع إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال زيارته إلى إسرائيل، إنّ الواقع يؤكد أنّ تل أبيب اتخذت قرارا بالرد على هجوم إيران بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، معربا عن أمله في أن ينفذ بينامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هجومه بطريقة تقلل التصعيد.

هل ترد إسرائيل على هجوم إيران؟

وتابع كاميرون في تصريحات صحفية: «من الواضح أنّ الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك، نأمل أن يفعلوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من تصعيد الأمر»، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، مشيرا إلى أنّ إسرائيل ستتخد قرارا بالتحرك بعد هجوم إيران من جانب نتنياهو.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى رغبتهم في تنفيذ عقوبات منسقة ضد إيران، متابعا: «على مجموعة السبع توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إيران».

اتصال بين «سوناك» و«نتيناهو»

وتأتي زيارة «كاميرون» إلى إسرائيل بعد أن دعا ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التحلي بالهدوء في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل، مشددا على أنّ تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط إلى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الأوسط.

وقبل ساعات، خرج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أنّ القوات الإيرانية قادرة على الحفاظ على أمن البلاد: «ردنا على إسرائيل أوصل رسالة لها وللولايات المتحدة بأنّ قواتنا جاهزة لمواجهة أي تهديد» بحسب «سكاي نيوز».