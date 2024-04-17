بايدن: واشنطن ستدخل الحرب مع إسرائيل في هذه الحالة

في تصعيد للتصريحات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، قد تنجر إلى المواجهة، ولن تقف مكتوفة الأيدي، حال استمر التصعيد من جانب إيران على إسرائيل بشكل واسع.

بايدن: لن نسمح بمحو إسرائيل

قال بايدن لصحيفة «وول ستريت جورنال»: إن جيش الاحتلال يمتلك التكنولوجيا اللازمة لمواجهة إيران، وأن أمريكا لن تسمح بأن تمحو إيران إسرائيل.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه حال صعدت إيران هجومها على إسرائيل، قد تنجر الولايات المتحدة للمواجهة، مؤكدا أن إسرائيل أقوى شريك لأمريكا في المنطقة.

إيران تهدد إسرائيل برد حاسم حال التصعيد

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال اليوم، خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني، إنه سيواجه أي تحرك إسرائيلي ضد بلاده برد «قوي وحاسم».

وكانت إيران شنت مساء السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، في رد مباشر على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.