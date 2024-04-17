وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل متعنتة وتصر على سياستها الحادة ضد الشعب الفلسطيني

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر منذ بداية الأحداث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، تضع دائما رؤية واضحة لتطورات الأحداث وتبعاتها وتأثيرها على الاستقرار في الإقليم، وإن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع العاهل البحريني، يتم في ظرف دقيق تمر به المنطقة العربية.

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلته ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس خلال كلمته اليوم، كان واضحًا عندما ذكر أن الأحداث قد تلتهم المنطقة، وهذا ما ذكر لأول مرة في الخطاب السياسي المصري، لافتًا إلى أن التحذيرات المصرية المتكررة لها تأثير دولي وإقليمي، لكن هناك تعنت إسرائيلي وإصرار على الاستمرار في سياساتها الحادة ضد الشعب الفلسطيني.

قمة مصر والبحرين استعداد لقمة عربية قادمة

وتابع: «القمة اليوم كانت استعداد لقمة عربية قادمة، التي يجب أن تخرج بكم أكبر من التماسك العربي، في ظل الظروف الحادة التي يمر بها الإقليم، ومصر ملاحظة لتأثيرات الأحداث على قصور التنمية في المنطقة والدول العربية بشكل كلي».

إسرائيل خرجت من محددات إقليم الشرق الأوسط

أشار إلى أن إسرائيل خرجت عن المحددات الخاصة بالإقليم، التي تقوم على ثلاث أسس رئيسية، وهي السلام والاستقرار والتنمية، مستكملًا: «على ما يبدو أن الدخول في عملية صراع مستمرة مثل أحداث فلسطين، يوضح أن إسرائيل ليس لديها مانع في الدخول في دائرة عنف مع إيران، في شكل أكثر حدة وأكثر تدميرًا للإقليم».