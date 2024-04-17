«القاهرة الإخبارية»: منظمة فلسطينية تكشف عن معاناة 9500 معتقل في سجون إسرائيل

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، إنّ الأسري الفلسطينيين يتعرضون لعمليات إبادة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الزغاري في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أنّ أكثر من 9500 معتقل في سجون إسرائيل يواجهون ظروفًا غير إنسانية.

وأكد أنّ الاحتلال يمارس سلسلة متواصلة من عمليات القتل والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويستخدم سياسة التجويع ضد الأسرى.