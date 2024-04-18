«العمل»: مكاتب التمثيل الخارجي تحمي العمالة المصرية وتقدم الدعم وقت الأزمات

قال مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية في الخارج بوزارة العمل، إنَّ مكاتب التمثيل العمالي ينظمها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، موضحًا أنهّا تابعة فنياً لوزارة العمل وتابعة إداريًا لوزارة الخارجية، لافتًا إلى أنّها مكاتب فنية في السفارات والقنصليات القائمة في الخارج.

مكاتب التمثيل العمالي

وأضاف «بسيوني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ مكاتب التمثيل العمالي قائمة في 8 دول وتحظى بكفاءة عمالية، موضحًا أنَّ هذه المكاتب يوجد اثنان منها في السعودية، وآخر في الأردن، الكويت، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، والعراق.

أهمية مكاتب التمثيل العمالي

وتابع مدير عام التمثيل الخارجي، أنَّ مكاتب التمثيل الخارجي لها دورين أساسين مهمين، الأول يتمثل في رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، إذ تبدأ الرعاية للمواطن قبل سفره إلى الخارج من خلال التأكّد من جدية الشركة التي يتعاقد معها ومراجعة عقد العمل والأجر المناسب، والتأكّد من أنَّه يعمل في بيئة عمل آمنة، كل هذه الأمور يراجعها الملحق عمالي، لافتًا إلى أنَّ الدور الثاني يتمثل في المساعدة في حل مشاكل العمالة المصرية بالخارج.