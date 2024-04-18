«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن التحركات الدولية لوضع حد لعدوان إسرائيل على غزة

سلطت قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوءَ على التحركات الدولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحة في تقرير تلفزيوني، أنّ الجهود مستمرة في كل مكان، وأثمرت عن عدة إدانات للصمت الدولي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن محاولات كثير من الزعماء العرب والغربيين لوقف ممارسات تل أبيب غير الإنسانية ورفع يدها عن قطاع غزة وإعلان فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.

وأوضح تقرير تلفزيوني: «كانت مصر السباقة دوما لتلك الجهود، حيث أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدّة لقاءات، آخرها أمس مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة، دعا خلاله إلى توحيد الإرادة الدولية للتصدي للعدوان على قطاع غزة والتهجير القسري لأهله وتجويعهم».

وأكد التقرير: «شدد الرئيس المصري على ضرورة الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وهي التصريحات ذاتها التي أكد عليها العاهل البحريني».

وأوضح التقرير: «لا تزال القضية الفلسطينية هي الأبرز على طاولة المفاوضات العربية، إذ أكد العاهل الأردني الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ فوري لقرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة».