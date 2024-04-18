«المشاط» تحث البنك الدولي على تشجيع القطاع الخاص في أفريقيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضرورة تحرك البنك بشكل أقوى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.

وحثت المشاط البنك الدولي على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف من تغير المناخ، معربة عن تقدير المجموعة الأفريقية لجهود البنك الدولي في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، مؤكدة استعداد مصر لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص.

دعم مشروعات الطاقة المتجددة

طالبت وزيرة التعاون الدولي، بزيادة استثمارات البنك الدولي في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

دعم تطوير أسواق الكربون

وأكدت أهمية دعم البنك الدولي لتطوير أسواق الكربون في أفريقيا، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، مطالبة البنك الدولي بدعم البلدان الأفريقية في تطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي الخاصة بها، داعية إلى حشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مطالبة بتشغيله السريع وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب، مع توسيع نطاق نطاق تغطية مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).