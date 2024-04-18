خبير في التراث الدولي عن إنقاذ آثار النوبة: بدأت بخطابات دولية من اليونسكو

قال الدكتور عبدالعزيز سالم رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة والخبير الدولي في التراث، إنَّ التراث العالمي تحويل التراث الوطني المحلي إلى المجتمع الدولي وبالأخص إلى منظمة اليونسكو المسئولة عن حماية تراث العالم.

قصة النوبة للتراث العالمي

وأضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ قصة النوبة من إحدى إبداعات التراث العالمي، موضحا أنَّه عندما تمّ بناء السد العالي، احتجزت المياه خلف السد، فغرقت آثار النوبة، ووقتها استعانت مصر بمنظمة اليونسكو.

وتابع أنَّ اليونسكو في ذلك الوقت لم تمتلك الخبرة الحالية، فأرسلت خطابات لعدة دول تطلب المساعدة لإنقاذ التراث النوبي، وتفاجأت اليونسكو أن كل دول العالم مهتمة بشكل كبير بالآثار المصرية، وساهمت في صندق حماية وحفظ آثار النوبة المصرية، موضحًا أنها أرسلت عدة خبراء لفك معبد أبو سمبل ونقل المعالم الأثرية في أماكن آمنة ونجحوا بالفعل في حفظ التراث العالمي.