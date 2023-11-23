«السياحة» تحتفل بذكرى الـ27 لافتتاح متحف النوبة

تحتفل وزارة السياحة اليوم بالذكرى الـ27 لافتتاح متحف النوبة، أحد أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر وأشهر المعالم السياحية في أسوان، وتزامنت فكرة إنشاء المتحف مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في ستينات القرن الماضي، ووضع حجر الأساس للمتحف عام 1986 ميلاديا، وافتتح للجمهور في 23 نوفمبر 1997 ميلاديا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ متحف النوبة يقع في مدخل مدينة أسوان على ربوة عالية بجوار القباب الفاطمية الإسلامية، واستوحى تصميمه من المعمار التقليدي للقرية النوبية، وتبلغ مساحة المتحف نحو 50 ألف متر مربع، خصص منها 7 آلاف متر مربع للعرض المتحفي الداخلي، و43 ألف متر مربع للعرض المتحفي الخارجي والحديقة المتحفية.

أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنّ متحف النوبة من أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر وأشهر المعالم السياحية في أسوان، بدأت فكرة إنشائه وافتتاحه عام 1997 بواسطة منظمة اليونسكو، ليضم نتاج أعمال الحفائر في مناطق معابد النوبة، مستعرضا العادات والتقاليد واللغة النوبية منذ بداية عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

المتحف مبنى على غرار المعمار التقليدي للقرية النوبية

وأوضحت الوزارة أنّه جرى تصميم مبنى المتحف على غرار المعمار التقليدي للقرية النوبية، وتم إنهاء التصميم بالحجر الرملي والجرانيت الوردي، وفاز المبني عام 2001 بجائزة أغاخان للعمارة.

ويتكون المتحف من 3 طوابق تضم عدد من القطع الأثرية، أبرزها تمثال للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وهيكل عظمي من عصر ما قبل التاريخ، وعدد من الأسلحة الحديدية، وتيجان مصنوعة من الفضة ومرصعة بالعقيق، وسروج خيل، وحلي فضية، وأوانٍ فخارية.