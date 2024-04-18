لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها استعدادا لانعقاد الجلسة العامة السبت المقبل

اختتمت فعاليات اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع في القاهرة اليوم، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، للتحضير للجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انعقادها السبت 20 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجان تطورات الأوضاع في المنطقة ورؤى البرلمان العربي لحلحلة الأزمات الراهنة، ومشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، ورفعت اللجان مشاريع القرارات التي أعدتها إلى الجلسة العامة تمهيدا لاعتمادها وإقرارها بصورتها النهائية.

كما ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والمسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.

الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عددا من الموضوعات المالية والإدارية، والتحضيرات الجارية للإعداد للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية،إضافة إلى إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال.

وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2023م، إلى جانب مناقشة رؤية برلمانية عربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، التحضير لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إلى جانب بحث سبل تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.