البرلمان العربي: نتبنى حراكا دوليا لحشد الدعم العالمي للأشقاء في فلسطين

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، النائبة الدكتورة مي الكيلة، بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي عن دولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.

أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه للنائبة، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة، لاسيما وأنها تمر بمنعطف خطير، ومحاولات تصفية شاملة من خلال التهجير القسري، وفي ظل الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لكيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء وتصاعد وتيرة عدوان المستوطنين وجيش كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وقال العسومي، إن البرلمان العربي، يتبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، إذ قدم البرلمان العربي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وتلقى ردا بتسلم الدعوى.

أكد «العسومي» استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.