ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: الاحتلال دمر معظم المرافق الحيوية بغزة

قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر بمجلس الأمن، إن إسرائيل تشن حربا شاملة ومدمرة في قطاع غزة على مدار 6 أشهر، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم المرافق الحيوية في القطاع، والجزء الأكبر غير صالح للحياة جراء الحرب الإسرائيلية.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، متابعا: «نطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة».

ولفت إلى أنه يجب العمل على إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قبول فلسطين عضوًا بالأمم المتحدة، يمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة على أرض دولة مستقلة.

فلسطين تطالب بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

أكد أن دولة فلسطين تطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة، يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن دولة فلسطين أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة، لعدم التزامها بالقرارين 181 و194، منوهًا بأنه حان الوقت كي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية لإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة.