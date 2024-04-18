الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية، وحان الوقت لوضع حد للدوامة الدموية به، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف جوتيريش: «وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو واسع في الشرق الأوسط، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 7 أشهر خلفت جحيمًا مستعرًا».